Протесты в Казахстане: полиция сообщила о десятках убитых в Алматы 2 6.01.2022, 11:01

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По данным Минздрава страны, пострадали более 1000 человек.

В Алматы было предпринята попытка штурма здания полиции. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, передает dw.com.

Представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек утверждает, что убиты "десятки" протестующих. Это - первая официальная информация о возможном числе жертв среди мирного населения.

Всего результате протестов в Казахстане пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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