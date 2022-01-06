Евро и доллар уже на старте торгов ощутимо выросли
- 6.01.2022, 11:02
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Американская валюта девятые торги растет как на дрожжах.
Доллар девятые торги растет как на дрожжах, прибавляя не меньше копейки за день, евро тоже стремится к прошлогодним трем рублям, пишет onliner.by.
На старте торгов доллар вырос на 1,49 копейки и оценивается теперь в 2,6035 рубля.
Евро прибавил 1,38 копейки и сейчас находится на отметке 2,9395 белорусского рубля.
Российский рубль ослаб на 3,45 копейки. Сотня продается по 3,3878 белорусского рубля.
Напомним, вчера доллар подорожал на 1,45 копейки и оказался на отметке 2,5886 белорусского рубля. Евро вырос на 1,67 копейки и продавался по 2,9257 рубля. И только российский рубль подешевел на 1,92 копейки: сотня стоила 3,4223 белорусского рубля.