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Евро и доллар уже на старте торгов ощутимо выросли

  • 6.01.2022, 11:02
  • 6,414
Евро и доллар уже на старте торгов ощутимо выросли

Американская валюта девятые торги растет как на дрожжах.

Доллар девятые торги растет как на дрожжах, прибавляя не меньше копейки за день, евро тоже стремится к прошлогодним трем рублям, пишет onliner.by.

На старте торгов доллар вырос на 1,49 копейки и оценивается теперь в 2,6035 рубля.

Евро прибавил 1,38 копейки и сейчас находится на отметке 2,9395 белорусского рубля.

Российский рубль ослаб на 3,45 копейки. Сотня продается по 3,3878 белорусского рубля.

Напомним, вчера доллар подорожал на 1,45 копейки и оказался на отметке 2,5886 белорусского рубля. Евро вырос на 1,67 копейки и продавался по 2,9257 рубля. И только российский рубль подешевел на 1,92 копейки: сотня стоила 3,4223 белорусского рубля.

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