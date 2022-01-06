Пункт сбора просроченных лекарств закрыли в поликлинике в Барановичах 1 6.01.2022, 11:29

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Что случилось?

Медпрепараты с истекшими сроками годности перестали принимать в медучреждении с 31 декабря.

Пункт приема просроченных лекарств в фойе Барановичской центральной поликлиники начал свою работу в ноябре 2019 года.

Договор аренды площади под контейнер для отходов между организацией «Природа без фармацевтических отходов», которая его установила, и Барановичским горисполкомом истек 31 декабря 2021 года. Продлевать его арендодатель не захотел без объяснения причин, контейнер экологам пришлось забрать, сообщила Intex-press Виктория Калач, руководитель организации «Природа без фармацевтических отходов».

По словам Виктории, она уже хотела просто подарить этот контейнер поликлинике, чтобы он остался на привычном месте, пыталась связаться с администрацией медучреждения и Барановичского горисполкома по этому вопросу, но пока безрезультатно.

– Сейчас очень тяжело решать все эти организационные вопросы. Мне приходят только отписки. Решение убрать пункт приема фармацевтических отходов из поликлиники для меня непонятен. Таких пунктов должно быть много не только по городу, но и по стране, – отметила Виктория Калач.

На сегодня в Барановичах действует три пункта приема фармацевтических отходов: в ветеринарной клинике «Айболит» по ул. Димитрова, 33, в лечебно-диагностическом центре «Леда-Мед» по ул. Циолковского, 4 и в общежитии «Стройтрест №25» по ул. Пионерской, 31.

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