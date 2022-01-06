Руки прочь от Казахстана! 7 6.01.2022, 11:32

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Заявление Форума свободной России.

Форум свободной России направил в редакцию сайта Charter97.org заявление с осуждением военной интервенции путинского режима в Казахстан и выражением поддержки казахстанскому народу.

Не так давно Форум Свободной России осудил сговор режимов Путина и Лукашенко и выразил поддержку белорусскому народу, ставшему жертвой этого сговора.

5 января 2022 года солидарность постсоветских диктаторов вышла на невиданный ранее уровень — фактически свергнутый казахстанским народом режим Назарбаева-Токаева обратился с официальной просьбой к ОДКБ ввести в его страну войска для подавления стихийной народной революции. И эта просьба была незамедлительно удовлетворена его «коллегами».

Войска путинской России, лукашистской Беларуси и возможно других государств — членов ОДКБ намерены отправиться в Казахстан, не для спасения его от внешней агрессии, а для жестокого подавления казахского народа. Таким образом можно констатировать, что в 2022 году ОДКБ превратился в аналог Варшавского договора, под эгидой которого советские войска вводились для кровавого подавления народных выступлений в Венгрию и Чехословакию.

Форум Свободной России самым решительным образом выражает протест против использования российских войск для подавления народных выступлений в иностранных государствах.

Мы призываем российских военных не проливать кровь граждан соседней страны и не позорить российские армию и флаг еще одним преступлением путинского режима перед другими народами, моральная ответственность за которое ляжет на их соотечественников и потомков.

Мы заверяем народ Казахстана в своей полной моральной поддержке его освободительной борьбы и просим не отождествлять путинский режим и его мясников со всем российским народом. Сердца всех свободолюбивых россиян сегодня с вами, и как российские диссиденты во время советского вторжения в Чехословакию мы обращаемся к вам с девизом: «За вашу и нашу свободу!»

Руки прочь от Казахстана! Долой режимы Путина, Лукашенко и Токаева!

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