Протестующие заняли центральную площадь в Актау

Протестующие заняли центральную площадь в Актау1
- 6.01.2022, 11:40
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На митинг в областном центре Казахстана прибывает все больше людей.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау (областной центр Мангистауской области Казахстана), передает dw.com. По его данным, новые участники прибывают на площадь. Они оцепили площадку заграждениями. Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.