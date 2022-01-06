В Могилеве студентка упала с четвертого этажа общежития 4 6.01.2022, 11:45

4,496

Она пыталась выбраться из окна по веревке из одежды и простыней.

В Могилеве 17-летняя студентка попала в больницу после падения с высоты четвертого этажа. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое. Об этом сообщает Следственный комитет.

Несчастный случай произошел 1 января. В новогоднюю ночь девушка захотела погулять по городу, но двери общежития были закрыты.

Студентка сплела веревку из одежды и постельных принадлежностей и привязала ее к батарее под окном своей комнаты. Своего соседа она попросила убрать «самодельный трос» как только она спустится вниз.

На просьбу молодого человека отказаться от этой затеи, она ответила отказом, подчеркнув, что ранее не раз так делала.

На высоте четвертого этажа веревка оборвалась и студентка упала вниз. Сейчас она в больнице. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Проверку по факту травмирования девушки проводят следователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».