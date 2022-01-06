Наталья Радина: Мне стыдно перед друзьями-казахами за участие белорусских военных в карательной операции ОДКБ 5 6.01.2022, 11:50

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Наталья Радина

Руки прочь от Казахстана!

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина опубликовала заявление в связи с вводом белорусских военных в Казахстан:

— Мне стыдно перед своими друзьями-казахами, перед всем казахским народом за то, что сегодня белорусским военные в рамках карательной операции ОДКБ были направлены на подавление народного восстания в Казахстане.

Я знаю, что белорусский народ сам в неволе, что наше восстание было также подавлено, но мне все равно стыдно. Мы не должны молчать, как бы ни было страшно самим. Потому что молчание и отсутствие любого протеста в этой ситуации - это соучастие в страшном преступлении.

В 1968 году против вторжения советских войск в Чехословакию на Красной площади протестовали всего 8 человек, но они вошли в историю.

Уверена, что режимы Лукашенко и Путина скоро также позорно рухнут, но наше стыдливое молчание останется с нами навсегда.

Руки прочь от Казахстана!

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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