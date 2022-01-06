Александр Невзоров: Казахская ночь напомнила Кремлю, что он тоже живет в карточном домике 3 6.01.2022, 11:57

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Александр Невзоров

В руководстве РФ — понятная, дикая паника.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал революцию в Казахстане:

— Казахская ночь напомнила Кремлю, что и он тоже живет в карточном домике.

И если домик еще стоит, то совсем не по причине своей прочности, а просто потому, что народ еще на него не подул.

Поэтому в Кремле понятная, дикая паника.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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