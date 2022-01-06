В Талдыкоргане, где несли памятник Назарбаеву, полностью сгорело здание местной администрации

В Талдыкоргане, где несли памятник Назарбаеву, полностью сгорело здание местной администрации1
- 6.01.2022, 12:03
- 2,314
Видеофакт.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Появилось видео из Талдыкоргана, где вчера снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.
Ночью начался пожар в местной администрации. Здание полностью сгорело.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.