Дело бывшего зампреда Мингорисполкома и экс-директора ГУМа передано в суд 1 6.01.2022, 12:03

1,056

Александр Крепак

Взяток за 7 лет насчитали на $25 тысяч.

Генпрокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении Александра Крепака. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и получении взяток. По мнению обвинения, с 2014 года Крепак получил взяток на сумму не менее 63 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Крепак, пишет onliner.by со ссылкой на Генпрокуратуру, занимая с 2014 года должность главы администрации Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год — заместителя председателя Минского горисполкома, оказывал своим знакомым предпринимателям содействие в ведении бизнеса, лоббировал их интересы, что выразилось в том числе в организации знакомств, встреч и переговоров с руководителями коммунальных компаний, сообщении служебной информации. За это он получал деньги, вещи и услуги (всего на сумму не менее 48 тысяч рублей).

В апреле 2020 года Александр Крепак стал директором ГУМа. По информации прокуратуры, продолжил сотрудничество с предпринимателями: организовал и обеспечил победу в процедурах закупок, а также заключение договоров на приобретение и реализацию продукции. Это принесло ему еще не менее 14,9 тысячи рублей, а также обещание 10-процентной доли в бизнесе с возможностью получения дивидендов.

2 февраля 2021 года Крепак был задержан за взятку в размере 2525 рублей. В данный момент он продолжает находиться под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».