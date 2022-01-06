Жители Бишкека вышли на акцию против ввода войск ОДКБ в Казахстан

Жители Бишкека вышли на акцию против ввода войск ОДКБ в Казахстан4
- 6.01.2022, 12:35
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Парламент Кыргызстана пока не принял решение об отправке своих военных.
В Бишкеке у «Белого дома» на акцию протеста продолжают собираться противники ввода миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. На месте собралось около 50 человек, сообщает 24.kg.
Собравшиеся просят депутатов парламента принять отрицательное решение, считая, что происходящее в Казахстане, — это внутреннее дело республики, которое не требует вмешательства ОДКБ.
Парламент собирается на внеочередное заседание. За закрытыми дверями нардепы должны принять решение об отправке кыргызстанских военных в Казахстан.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.