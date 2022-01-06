В чем особенность революции в Казахстане? 1 6.01.2022, 12:48

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В стране сложилась уникальная ситуация.

Вот о чем подумалось в связи с разразившимися в Казахстане событиями, пишет телеграм-канал «ИнтерВент».

Это может звучать некорректно этически, но будет весьма уместно политически и геополитически - говорить о «значимости» событий в Казахстане.

С точки зрения геополитики, смысл лежит на поверхности. Казахстан - страна по размерам сопоставимая с ЕС - является крупным производителем углеводородов и перым в мире производителем урана.

И под ударом сейчас не только нефтегазовая отрасль страны, но и интересы мировых ТНК «Шеврон» и «Эксон» (а следовательно, и их материнской страны США).

Резко подскочившие сегодня цены на уран и, как следствие, на акции австралийских уранодобывающих компаний заставляют экспертов говорить о том, что на урановом рынке возник кризис, по масштабам сопоставимый с мировым нефтяным кризисом в случае, если попытка переворота произошла бы в Саудовской Аравии.

Геополитически для России и Китая кризис в Казахстане максимально невыгоден, ибо каждая из стран и без того имеет острые проблемы на других границах (Украина и Гонконг/Тайвань).

США тоже не на руку внезапность происходящих событий, ведь в Казахстане (в отличие от Украины) придется выступать еще и против Китая. Да и ресурс в этом регионе у Штатов ограниченный, союзников нет, а экономические ставки велики.

В общем, казахстанский кризис не кстати сейчас никому из внешних акторов. А потому от геополитической верхушки айсберга надо двигаться «вниз» - к внутриполитическим причинам.

Их множество. Не находясь внутри и не будучи экспертом, пытаться анализировать их я смысла не вижу. Обращу внимание лишь на самые «значимые»моменты - на мой взгляд.

Во-первых, хотя повод к беспорядкам и был сугубо экономическим, не верится, что экономические причины основные. И это уникально. Все-таки большинство массовых протестов в развивающихся экономиках - в первую очередь, про плохие условия жизни и «хуже уже не будет».

В Казахстане все иначе. Все-таки это вторая после России страна на постсоветском пространстве по уровню дохода на душу населения, притом последние годы уверенно Россию догоняющая.

Казахам, в отличие от большинства белорусов, а до этого - украинцев и киргизов, все-таки есть, что терять.

Во-вторых (и это дополняет предыдущее наблюдение), исходя из сообщений иностранных новостных агентств, борцы за свободу в Казахстане, в первую очередь, протестуют против «непотизма» на всех уровнях.

То есть, пока они не требуют отставки Токаева, ревизии конституции и т.д. Людям опостылела несменяемость персоналий в политической и экономической системах, хочется прямых выборов руководителей местной власти.

Какое важное, взвешенное, правильное это требование! И разве не от того же самого страдают россияне?

Иностранные СМИ активно пишут, что Путин сейчас «пристально наблюдает за ситуацией». Так вот, если это так, надеюсь, что этот месседж до него дойдет: престарелые несменяемые лица и люди с одинаковыми фамилиями уже всех достали.

И, в-третьих, примечательно, как вроде бы умело президент страны Токаев комбинирует «кнут и пряник». Часть требований демонстрантов он удовлетворил моментально (не помню такой оперативности и решительности в подобных ситуациях ни у одного из лидеров постсоветских стран).

При этом продолжается подавление мятежников - и силовое, и с внешней помощью, и через ограничение интернета.

Действует же Токаев как будто по классическому учебнику политологии - см. раздел «протестное волеизъявление граждан и методы противодействия».

А вот то, насколько эффективными окажутся его методы, и выводы о значимости казахстанского кризиса войдут уже в учебники истории.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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