С чего начался новый год на рынке недвижимости в Беларуси? 6.01.2022, 12:54

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Про налоги, цены, а также какие квартиры можно купить сейчас.

Myfin.by рассказываем, с каких позиций стартует рынок недвижимости в 2022 год. Про налоги, цены, а также какие квартиры можно купить сейчас.

С какими налогами

В новом году владельцев недвижимости ожидают и новые правила и новые траты. Кроме повышения стоимости коммунальных услуг в пределах $5, белoрусам предстоит платить и увеличенные налоги.

Каждый владелец, за исключением некоторых групп граждан, будет платить налог на единственную квартиру, когда ранее он распространялся только на тех, кто владел двумя или более квартирами. Изменения в налоговый кодекс уже внесли. Платить нужно будет примерно от 30 до 80 рублей в год, в зависимости от метража квартиры;

В 6,5 раз увеличили налог на агроусадьбы. Теперь за год (помесячно) владельцам необходимо будет уплачивать 372 рубля;

Повысили налог для тех, кто сдает квартиры в аренду. В Минске за одну комнату теперь необходимо будет платить 36 рублей 80 копеек, а в областных городах по 34,5 рубля.

Кроме этого могут урезать срок общественных обсуждений проектов с 25 до 15 дней. Такое предложение внесло Минархитектуры в конце прошлого года.

С какими ценами

По данным из базы объявлений domovita.by средняя цена квадратного метра снижается уже два года подряд. За это время она уменьшилась примерно на 10%. Средняя цена предложений за последний месяц составила $1334. И нет никаких оснований думать, что тренд не сохранится.

Количество предложений на рынке постоянно растет из-за больших объемов строительства.

Влияют застройщики, которые возводят жилье целыми кварталами. А также поток эмиграции, из-за которого растет предложение на вторичном рынке. Примерно в два раза увеличилось количество объявлений за предыдущий год.

А в этом году начнут еще как минимум два крупных проекта.

При этом средняя цена квартир в новостройках уже обогнала вторичку, добравшись до отметки в $1504 за метр. Материалы дорожают, спрос невероятно высокий для ситуации с кредитами по 25% годовых, а количество сделок превышает докризисный 2019 год. Но на рынке остаются и недорогие варианты. Например, в ЖК «Триумф» или «Матвеевском».

С какими квартирами

Самая дешевая квартира в Минске продается на улице Асаналиева в Курасовщине. За $35 тысяч предлагают жилье в бывшем коммерческом фонде с индивидуальным входом и возможностью перепланировки в двухкомнатную.

Состояние совершенно разбитое, но вряд ли где-то еще в Минске можно найти квадратный метр за $800.

Дороже всего обойдется 7-комнатная двухуровневая квартира на улице Грибоедова.

Здесь 255 квадратных метров, эксклюзивный ремонт и мебель по индивидуальному заказу.

Стоит квартира $1 080 000, а метр здесь дороже 4 тысяч.

Если рассматривать средние минские цены, то за $70 тысяч можно купить двушку на перекрестке Богдановича и Машерова.

Квартира на 53 квадратных метра с хорошим ремонтом в панельной брежневке.

Это девятый этаж и здесь есть кондиционер.

В Минске больше 30 новостроек, где можно купить квартиру. Но сразу же готовые варианты продают, например, в ЖК «Променад» микрорайона Лебяжий. Однушка на 40 квадратных метров здесь будет стоить $57 тысяч. Это квартира в одном из четырех 25-этажных домов комплекса.

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