Что нужно знать родителям ребенка, обучающегося за рубежом, о пересечении границы 6.01.2022, 13:20

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В ГПК ответили на актуальные вопросы.

В Госпогранкомитете ответили на наиболее популярные вопросы о пересечении белорусской границы для иностранцев и белорусских граждан, сообщает сайт «Минск-Новости».

Что может предъявить иностранец вместо результата ПЦР-теста

Иностранным гражданам достаточно сертификата о вакцинации любой вакциной против инфекции COVID-19.

Какие требования предъявлены к сертификату о вакцинации

Документ должен содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, а также дату окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).

Следует обратить внимание, что сертификаты на других иностранных языках не соответствуют требованиям, даже если они переведены и нотариально заверены.

Кроме того, курс вакцинации против COVID-19 у гражданина должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Республики Беларусь.

Можно ли приезжать к родственникам в Беларусь

Посещать можно только близких родственников (родителей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, бабок, дедов, внуков), супругов, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Беларуси, либо граждан Беларуси. Количество посещений не ограничено.

Для подтверждения родства можно предъявить один из документов — свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, документы об усыновлении, удочерении или свидетельство о перемене фамилии.

При наличии документа (копии) на иностранном языке необходимо перевести его на русский или белорусский язык, а перевод нотариально заверить.

Что нужно знать родителям ребенка, обучающегося за рубежом, о пересечении границы

С несовершеннолетними, которые проходят обучение за границей и имеют право выезжать из страны раз в три месяца, могут следовать законные представители (родители, усыновители (удочерители), опекуны (попечители)).

Если за рубежом обучаются двое и более детей, то сопровождать можно каждого из них (для обучения за границей несовершеннолетний имеет право выезжать из Беларуси только один раз в три месяца).

Каковы правила пересечения белорусско-российской границы

На данном участке границы со стороны Беларуси пограничный контроль не осуществляется. Вместе с тем для въезда в Беларусь необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (в электронном виде, или на бумажном носителе, или с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19»).

По вопросам пересечения российской границы в ГПК рекомендуют обращаться в компетентные органы Российской Федерации.

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