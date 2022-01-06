В центре Москвы задержали участников пикета в поддержку протестов в Казахстане 2 6.01.2022, 13:29

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Фото: Алексей Гаскаров / Instagram

Московские власти усилили меры охраны у здания посольства страны.

На Чистопрудном бульваре у здания посольства Казахстана задержали около 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестов в Казахстане, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что московские власти усилили меры охраны у здания диппредставительства Казахстана.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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