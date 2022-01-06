В наклонившейся высотке на Купревича в Минске выставили квартиру на продажу 6.01.2022, 13:59

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Дом не сдан, а первая уже пошла.

Эта история длится, к сожалению, неприлично долго. В Уручье, в красивом месте, где шумят деревья, а озерцо отражает небо, построили модную высотку, пишет «Онлайнер».

Монолитный «скелет», заполнение простенков керамзитобетоном, небанальный фасад и… ни одного жильца за почти два года. Все дело в том, что многоэтажка повела себя неправильно, проявив излишнюю «активность»: первая секция вместо того, чтобы стоять ровно, накренилась. По данным на декабрь 2020-го, она осела на 18 см, а максимальный крен здания на последнем этаже составил 8 см. Само собой, по фундаменту, стенам и колоннам побежали трещины.

Заселить людей в такой объект было совершенно невозможно. Застройщик принялся разрабатывать проект по укреплению проблемных мест и приводить его в жизнь. Дольщики поспешили «сдавать» свои квартиры назад и возвращать деньги. История долгая, проблемная, подробности можно почитать по ссылкам (раз, два, три и четыре).

Не закончилась эпопея, увы, и к дню сегодняшнему: не сдан как весь дом, так и отдельные — не проблемные — его части. Впрочем, по крайней мере для 3-й секции, история близка к финалу. И в базе сервиса «Дома и квартиры» уже появился первый вариант на продажу. Немного преждевременно, но все-таки все возможно.

Всем желающим предлагается двухкомнатная квартира площадью 63,8 «квадрата» (жилая часть почти 40 метров). «Квартира расположена на 8-м этаже в 3-й секции монолитно-каркасного дома. Окна выходят во двор, где расположена детская площадка и небольшой пруд, который служит отличной зоной отдыха!» — объясняет агент, занимающийся продажей и планирующий вместе с хозяином выручить за объект 212 265 рублей, или $82 000.

При пересчете на один «квадрат» получим $1285, но надо понимать, что в эту сумму уже включено машино-место на многоуровневом паркинге.

Но как же так: дом не сдан, а жилье уже выставлено на продажу? Спросили у агента, как можно заключить сделку, если двушка уж очень понравилась. Специалист не стал скрывать, что дом проблемный, и подробно рассказал, что ему известно на сегодня: в декабре застройщик «подавался» городу, вроде все прошло успешно, по крайней мере к третьей секции точно нет вопросов (и изначально не было).

— В течение месяца объект, скорее всего, будет принят. Даже обмер вроде бы уже произвели, но техпаспорта не выдавали. Пока это долевое строительство. Когда квартира продается на стадии долевого строительства, сделка заключается следующим образом: происходит уступка права. Документы подписываются не в Агентстве по госрегистрации, а у застройщика. В данном случае это Минский домостроительный комбинат. Само собой, присутствуют две стороны, договор переоформляется на другое лицо, которое получает все права. Нынешний хозяин полностью рассчитался с застройщиком, все взносы внесены. Подобные сделки бывают не так часто в общей массе, но застройщики на них нормально реагируют: планы у людей меняются, это понятно, — пояснил агент.

А как ситуацию с домом видит застройщик? В «МДК» рассказали, что объект еще не сдан. Но свет в конце тоннеля пробивается.

— В наличии есть трехкомнатная квартира в 3-й секции площадью 82,53 квадратного метра. Стоимость «квадрата» в ней около $1140 с учетом парковочного места. Вероятно, в течение ближайших месяцев третья секция будет введена. Больше свободных квартир в этой секции нет.

Во второй есть двухкомнатные квартиры, но договоры на них мы пока не заключаем. Там решается вопрос по сдаче (так как в первой секции была осадка и проводились работы по усилению, а вторая непосредственно связана с первой). Третья же секция идет отдельно, — уточнили в организации.

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