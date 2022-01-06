В Беларуси кардинально изменили правила налогов для владельцев агроусадеб 2 6.01.2022, 14:22

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Теперь они будут платить гораздо больше.

С 2022 года изменяется система налогообложения для тех, кто владеет агроусадьбами. Если раньше владельцы платили сбор раз в год, то теперь это придется делать каждый месяц. При этом из-за новой схемы сумма налогов за год существенно вырастет. Vgr.by узнал, на сколько.

Итак, до 2022 года владельцы агроусадеб платили налоговый сбор раз в год — он традиционно составлял две базовые. По ценам прошлого года эта сумма составляла 58 рублей, а в 2022 году из увеличения базовой до 32 рублей должна была вырасти до 64 рублей.

Однако 3 января наступившего года в Беларуси был подписан Закон №141-3 «Об изменении законов по вопросам налогообложения», в котором схема уплаты сбора владельцами агроусадеб существенно изменилась.

Теперь вместо ежегодной выплаты сбора владельцы агроусадеб должны будут перечислять налог за каждую усадьбу раз в месяц. Ежемесячная сумма составила 31 рубль. Таким образом, получается, что за год хозяева агроусадеб заплатят 372 рубля, а не 64 рубля, как было бы, если бы правила не изменились.

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