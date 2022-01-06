Слуцкие эпидемиологи: что нужно делать, чтобы защитить себя от гриппа 6.01.2022, 14:35

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Простые методы профилактики.

Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии прислал «Кур’еру» самые простые методы профилактики вируса гриппа:

1. Не выходить на работу при первых признаках заболевания.

2. При кашле и чиханье прикрывать нос и рот платком.

3. Следить за чистотой помещения, постоянно проводить влажную уборку.

4. Избегать переохлаждения тела, особенно ног.

5. Укреплять свой организм закаливанием, зарядкой, спортом.

6. При первых признаках заболевания лечь в постель и вызвать врача на дом.

7. Строго соблюдать все назначения врача, не заниматься самолечением.

8. Не переносить грипп «на ногах», чтобы не заражать окружающих и избегать осложнений.

9. Проводить проветривание помещения.

10. Употреблять в пищу продукты, богатые витамином С — лимон, чёрная смородина, апельсин, киви, шиповник, клюква, лук, чеснок.

11. Сделать прививку против гриппа.

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