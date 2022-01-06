Слуцкие эпидемиологи: что нужно делать, чтобы защитить себя от гриппа
- 6.01.2022, 14:35
- 1,674
Простые методы профилактики.
Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии прислал «Кур’еру» самые простые методы профилактики вируса гриппа:
1. Не выходить на работу при первых признаках заболевания.
2. При кашле и чиханье прикрывать нос и рот платком.
3. Следить за чистотой помещения, постоянно проводить влажную уборку.
4. Избегать переохлаждения тела, особенно ног.
5. Укреплять свой организм закаливанием, зарядкой, спортом.
6. При первых признаках заболевания лечь в постель и вызвать врача на дом.
7. Строго соблюдать все назначения врача, не заниматься самолечением.
8. Не переносить грипп «на ногах», чтобы не заражать окружающих и избегать осложнений.
9. Проводить проветривание помещения.
10. Употреблять в пищу продукты, богатые витамином С — лимон, чёрная смородина, апельсин, киви, шиповник, клюква, лук, чеснок.
11. Сделать прививку против гриппа.