Двух политзаключенных перевели на «домашнюю химию» 6.01.2022, 14:45

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Ярослав Зборовский

Один из них был осужден за «оскорбление сотрудника КГБ».

По крайней мере двум политзаключенным смягчили наказание, сообщают правозащитники.

Из учреждения открытого типа («химии») на так называемую «домашнюю химию» перевели Владимира Шурубейко и Ярослава Зборовского.

Шурубейко был осужден на два года "химии" за оскорбление сотрудника КГБ. Зборовский получил три года "химии" за участие в акциях сопротивления возле универсама "Рига" в августе 2020 года.

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