Русские танки в городах союзников 6.01.2022, 14:48

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Как Москва помогает подавлять восстания с помощью «дружеских» контингентов.

С момента создания в 1992 году ОДКБ ни разу не задействовал союзные войска в военных операциях. Их участие в подавлении восстания в Казахстане — еще одна советская практика, которую берет на вооружение путинский режим, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Страны Варшавского блока со времен создания и до распада организации тоже ни разу совместно не воевали против внешних врагов – зато использовали войска против собственных граждан — протестующих в Чехословакии. Напоминаем о том, как советские военные предотвращали демократизацию в странах «социалистического блока».

Берлин 1953

Советский Союз впервые использовал военных для подавления народных выступлений в сопредельной стране в 1953 году, когда в Восточном Берлине восстали рабочие. Спустя восемь лет после разгрома гитлеровской Германии на ГДР тяжелым грузом легли выплаты репараций в СССР и «строительство социализма» за счет притеснения частных предпринимателей. Из-за низких зарплат начались забастовки на заводах, а затем и уличные акции протеста.

Летом 1953 года власти ГДР решили ввести чрезвычайное положение в большинстве районов страны и призвать на помощь советский контингент. За неделю советские и немецкие войска расстреляли более 30 демонстрантов. Многие демонстранты были арестованы и осуждены на длительные сроки заключения как «агенты западных шпионских и террористических организаций».

После объединения Германии в память о восстании 3 октября объявили Днем немецкого единства.

Будапешт 1956

Спустя три года СССР направил танки на подавление Венгерского восстания. Советские военные дважды вторгались в Будапешт. Перед войсковой операцией советские генералы заручились поддержкой коллег по созданному годом ранее Варшавскому блоку, но действовали самостоятельно. В качестве оправдания вторжения использовались слухи о том, что оппозиционную молодежь Будапешта вооружают австрийцы под видом гуманитарных грузов Красного креста.

Численность демонстрантов в Будапеште доходила до 200 тысяч человек. Их требованиями стали пересмотр советско-венгерских отношений, вывод советских войск, свободные выборы, формирование правительства во главе с популярным коммунистом Имре Надем. 2 ноября, через 10 дней после начала восстания, Надь стал премьером срочно сформированного многопартийного правительства и объявил о выходе из Варшавского договора.

4 ноября советские танки взяли под контроль основные объекты Будапешта, начались ожесточенные бои на улицах города. По итогам столкновений советские войска потеряли порядка 700 солдат убитыми и пропавшими без вести, среди венгров было убито более 2,5 тыс. человек и еще более десяти тысяч ранено.

Спустя два года Надь был осужден и повешен. После краха советского режима Надя торжественно перезахоронили, объявив национальным героем, многие участники восстания стали лидерами общественного мнения в новой Венгрии. 23 октября отмечается День памяти венгерского восстания.

Прага 1968

В 1968 году советские войска отправились на подавление революции в Чехословакии, уже вместе с союзниками по Варшавскому блоку. Это стало единственной совместной военной операцией стран-участниц Организации Варшавского договора. Ей предшествовал приход к власти в этой стране Александра Дубчека, при котором начались демократические реформы.

В августе в Чехословакию с нескольких сторон вторглись войска «союзников», в аэропортах высадились советские десанты. Не перешли границу только солдаты ГДР, чтобы избежать ассоциации с 1938 годом (когда Чехию оккупировали гитлеровские войска). Позже советские военные оправдывали вторжение неподтвержденными слухами об угрозе наступления на Чехословакию войск стран НАТО.

Пражане активно протестовали против вторжения «союзников», но уличных боев, подобных событиям в Будапеште, не было. При разгроме «Пражской весны» погибло около 100 советских солдат. Среди горожан насчитывалось около сотни погибших и 500 раненых.

Дубчека после подавления «Пражской весны» сместили с важных постов и отправили послом в Турцию. В 1969 году два пражских студента сожгли себя в знак протеста против советской оккупации — впоследствии они стали национальными героями.

Советский контингент стоял в Чехословакии до 1991 года. 21 августа объявлен в Чехии Днём памяти жертв вторжения и оккупации.

Советский Союз угрожал вторжением и социалистической Польше, когда там проходили протесты движения «Солидарность». Это подтолкнуло польского лидера, генерала Войцеха Ярузельского к тому, чтобы ввести военное положение для подавления волнений.

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