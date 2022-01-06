Мухтар Аблязов: Режиму в Казахстане конец 4 6.01.2022, 14:53

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фото: ТАСС

Люди убедились, что можно выходить на улицы и сносить памятники Назарбаеву.

6 января стало известно, что миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками, пишет currenttime.tv.

Днем 5 января протестующие захватили здания городской администрации Алматы, аэропорт Алматы, местную резиденцию президента Токаева и несколько административных зданий. Днем по всему Казахстану начались отключения интернета и телеканалов, а вечером на всей территории страны был введен режим ЧП и комендантский час. Токаев объявил об отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и забрал его должность себе.

Значит ли все происходящее, что политическая карьера Назарбаева завершена и он окончательно отстранен от власти? И можно ли уже говорить о победе протестных настроений в Казахстане? Казахстанский оппозиционер, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов (движение в Казахстане запрещено и признано экстремистским) призывает не обольщаться: пока, подчеркивает он, Назарбаев никуда реально не ушел. "Но если он даст указание стрелять, то нынешняя верхушка не будет иметь возможность спрятаться нигде. Европа, Америка сейчас настроены очень жестко", – предупреждает он.

– Назарбаев ушел с поста главы Совбеза. Значит ли это, что основное требование протестующих выполнено?

– Назарбаев не ушел. Когда он два с половиной года назад объявил, что уходит с поста президента, я тогда сразу сказал, что это ерунда. И через короткое время наши люди в этом убедились. В данный момент он так же не ушел. Меня спрашивают: "Он же улетел?" Так он в стране и не был: прилетал-улетал. Но все рычаги управления по-прежнему в его руках.

Мне говорят: "А памятник ему снесли!" Ну при жизни построил – при жизни снесли.

Следующее требование, которое нужно выдвигать: вернуть городу имя! Вместо Нур-Султана – Астана. И эта власть в результате давления, возможно, и на это пойдет. Но это все равно ничего не изменит, потому что действующий так называемый президент Токаев не является президентом. Он является исполнителем, номиналом Нурсултана Назарбаева. И наш народ не должен обманываться. Обман будет продолжаться дальше. И только после полной смены этого политического строя можно будет говорить о том, что пал режим или изменился режим Нурсултана Назарбаева. Сейчас пока ничего не поменялось, те же самые люди будут сидеть.

– Но Назарбаев все-таки лишился должности? Что теперь будет?

– Нет. По Конституции, если говорить юридическим языком, он пожизненный председатель Совета безопасности. Вот он завтра по Конституции скажет: "Знаете, я передумал, подумал, поспал, я вернулся". И Конституция подтверждает все его полномочия.

И даже если бы не было Конституции, этот ход все равно был бы возможен. Потому что рычаги управления все равно находятся в руках Назарбаева. Потому что мы не живем в демократической стране, где работают законы, у нас бандитская группировка во главе власти. Здесь все делается по понятиям. А по понятиям Нурсултан Назарбаев рулит страной, а нынешний президент просто исполняет его волю.

Поэтому ничего не поменяется до тех пор, пока полной смены не будет, все политическое устройство не поменяется и уход Назарбаева не состоится.

– Президент Казахстана Токаев уже заявил о том, что в результате протестов есть погибшие среди силовиков. В Атырау, по данным СМИ, есть погибшие среди протестующих. У вас есть какая-то информация о количестве раненых и протестующих, погибших?

– Мы, к сожалению, владеем только официальными данными. Я могу сказать, что если какие-то жертвы и есть, то это дело рук самих властей, это они применяют силу. Протестующие все время декларировали и демонстрировали мирный протест, это было и в Актау, и в Жанаозене. Никто там не подвергался преследованию. Именно власть первая в Алматы начала применять силу, пригнала броневики и все прочее.

Соответственно, такие события при таких обстоятельствах, безусловно, происходят и будут происходить. Ответственность за жертвы может нести только эта власть, больше никто, потому что протест во всех городах мирный.

– Токаев заявил в своем последнем видеообращении, что будет действовать очень жестко "ради безопасности государства". Что это значит? Власти отдадут приказ стрелять?

– Если власть, то есть Назарбаев, даст указание стрелять, то нынешняя верхушка не будет иметь возможности спрятаться нигде. Европа, Америка сейчас настроены очень жестко по отношению к ним. Есть санкционная политика: активы этих людей, включая Токаева, за рубежом, они это все потеряют. И внутри страны тоже потеряют, и за рубежом потеряют.

Поэтому я, честно говоря, с большим сомнением отношусь к утверждениям, что они готовы стрелять. Да, дубинки будут использовать, будут избивать, но сопротивление будет жесткое. Потому что этот массовый выход людей на улицы действительно неслучайный. Потому что люди устали от этого режима, никто не будет сдаваться.

Его можно подавить, наверное, оружием, но я не верю в это. Потому что это будет той самой окончательной и невозвратной точкой не просто для Назарбаева (он уже эту точку прошел), а для его исполнителей, которые сейчас изображают, что они власть: Токаев, еще кто-то, глава КНБ Карим Масимов – им не будет покоя ни в одной точке мира. И они это прекрасно понимают, потому что они свои активы держат в основном в ведущих странах мира. Это все будет заморожено, арестовано, и они это тоже прекрасно понимают.

Поэтому я в это не верю. Если они применят оружие, значит, они совсем с ума сошли. То есть у них потерян инстинкт самосохранения, я так скажу.

– Вы сказали, что кризис в Казахстане зрел долгие годы, и вот он созрел. Как вы думаете, каковы были основные предпосылки и причины нынешнего протеста?

– Есть повод и причина. Поводом для протеста могло быть что угодно. Режим миллион раз мог поскользнуться, что называется, на арбузной корке: поводом могло быть что угодно. А причина – это коррумпированный режим. Казахстан – богатая страна, обладающая гигантскими ресурсами: в нефти, уране она занимает ключевые места. А народ – бедный. И люди видят этот контраст.

Нурсултан Назарбаев регулярно покупает дворцы, члены его семьи – миллиардеры, которые контролируют всю собственность страны. А народ – нищий. И это при том, что на экспортных предприятиях людям платят по 300-400 долларов в месяц, когда в мире платят по 5-10 тысяч долларов: люди это знают, у них интернет есть.

Мы как политическая организация большую работу провели, теперь уже никого не обманешь. Ситуация такова: люди прекрасно знают, что плохая экономическая ситуация в Казахстане – из-за коррумпированного режима, из-за того, что они воруют миллиарды. И народ это сподвигнуло на акции протеста. Теперь они не будут утихать.

Даже если власти временно погасят эти протесты, они возникнут с новой силой, потому что народ победил. Они убедились, что они могут объединяться, могут добиваться успеха. Даже такой маленький успех, что власти уступили им, уронили цену по газу, – этого достаточно. Люди убедились, что можно объединяться, выходить, ломать памятники Назарбаеву, которые он при жизни построил. И так же можно сменить этот режим. Все, режиму конец, только вопрос времени.

– Скажите, пожалуйста: у вас есть опасение, что Казахстан может охватить гражданская война? Насколько это вообще в принципе возможно?

– Гражданской войны не будет. Гражданская война начинается, когда существует две силы, когда общество разделено. А общество в Казахстане не разделено. Разделены вот эта узкая политическая верхушка, их несколько сот человек, и миллионы обычных людей. Между миллионами человек и группой в 200-300 человек не бывает гражданской войны. Они, как в Кыргызстане, будут просто сметены.

Поэтому никакой гражданской войны у нас не может быть в принципе. Общество в целом у нас бедное, общество в целом у нас знает, кто что украл у страны. И поэтому никакой гражданской войны не может быть: не с кем воевать. Эти 200-300 человек просто посадят в тюрьму и все: никакого конфликта не будет. Все их активы перейдут в собственность государства, народа. И это произойдет.

– С учетом того, что произошло в Казахстане за последние несколько часов, готовы ли вы вернуться на родину? (В Казахстане Аблязов осужден и в 2018 году был заочно приговорен к пожизненному заключению – НВ.) И если готовы, то когда именно это может произойти? Вы сказали в прошлый раз, что это произойдет "в нужный момент". Вы можете уточнить, что это за "нужный момент"?

– В нужный момент – когда выйдет достаточное количество протестующих, когда будет неизбежная потеря власти действующим режимом, это во-первых. Когда это будет, никто не может сказать: ни я, никто. Если говорить о неких гарантиях этой политической верхушки, то гарантии у ОПГ, у бандитов не работают. Этому правительству, точнее говоря Назарбаеву и его режиму, верить нельзя, и под их гарантии только сумасшедший может приехать. Я приеду только тогда, когда буду уверен, что этому режиму конец.

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