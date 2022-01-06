В Беларуси решили переписать учебники по истории для школьников и студентов 11 6.01.2022, 15:17

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Таракан провел совещание с неадекватными заявлениями по историческим вопросам

В учебные программы по истории Беларуси необходимо внести коррективы. Об этом заявил глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко по итогам совещания у Таракана по вопросам реализации исторической политики, сообщает zerkalo.io.

— Сегодня речь шла и о том, что необходимо вносить определенные коррективы и в учебные программы по истории. Не только для школьников, но и студентов вузов. Разговор вели также и о создании учебника по истории белорусской государственности для студентов вузов, — сообщил Сергеенко.

Напомним, 6 января Таракан провел совещание по вопросам реализации исторической политики.

— Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Магнаты на собак меняли белорусских крестьян.

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