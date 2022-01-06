В Минске в рождественские выходные изменится график движения транспорта 6.01.2022, 15:23

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Сегодня поезда метро ходят по графику пятницы.

Городской, пригородный и междугородный транспорт Минска с 6 по 9 января 2022 года будет работать по измененному графику, сообщили aif.by представители ГП «Столичный транспорт и связь».

Поезда метро 6 января (четверг) ходят по графику пятницы. С 7 по 9 января будут двигаться по графику воскресных дней.

Троллейбусы 7 и 8 января будут курсировать по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья. А 9 января у этих видов транспорта будет обычный воскресный график работы. Также на предприятии напомнили, что в этот праздничный период по 9 января включительно с 12.00 до 22.00 на линию выпускается больше автобусов маршрута №1.

Что касается пригородных маршрутов, то 6 января автобусы ходят по графику пятницы, с 7 по 9 января – по графику воскресенья.

При этом работа междугороднего экспрессного автобусного маршрута №7603-ТК «Минск – Осиповичи» 7 января и междугороднего экспрессного автобусного маршрута №7407-ТК «Минск – Вороново» 8 января будет организована по графику субботы.

Автобусы междугородных маршрутов 6 января будут следовать по графику пятницы, 7 января – субботы, 8 января – будних дней (среды), 9 января – по графику воскресенья.

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