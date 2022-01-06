Александра Герасименя: Ради преступных режимов будут погибать белорусские солдаты, дети нашей земли 6.01.2022, 15:37

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Александра Герасименя

Глава Фонда спортивной солидарности выступила против ввода войск ОДКБ на территорию Казахстана.

Руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала вход войск ОДКБ на территорию Казахстана:

«Абсолютно очевидно, что ОДКБ — это клуб спасения диктаторов на постсоветском пространстве, а не организация по обеспечению безопасности. Ради преступных режимов будут погибать беларусские военные, дети нашей земли. В чем их миссия? Ради чего они идут на смерть? Чтобы кучка олигархов во власти смогла спасти свои задницы?

Мне жаль белорусских матерей. Ни одно вооруженное вмешательство в другие страны не обходится без жертв. Хочется напомнить, что за годы чужой нам войны в Афганистане погибло более 700 белорусских парней. Кто-то сегодня вспоминает их имена? Только близкие и родные!

Участие белорусских военных в конфликтах и операциях на чужих территориях полностью недопустима. После ухода Лукашенко новым белорусским элитам придется полностью пересмотреть свое участие в ОДКБ, которая, по сути, является инструментом оккупации стран, чьи народы борются за свободу. Сегодня задача всех демократических сил и беларусской армии — это недопущение вхождения войск других стран на территорию Беларуси. Уверена, что точно такой же сценарий могут разыграть и с нашей страной, прикрывшись уставом ОДКБ. На деле же это будет означать оккупацию Беларуси.

Цель белорусского общества — остановить диктатуру, поработившую не только Беларусь, но и соседние страны.

Жыве Беларусь!», – сказала Герасименя.

Напомним, что вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Свое решение Токаев объяснил тем, что в стране действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом»

Ночью 6 января Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

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