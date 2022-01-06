закрыть
6 января 2022, четверг, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александра Герасименя: Ради преступных режимов будут погибать белорусские солдаты, дети нашей земли

  • 6.01.2022, 15:37
  • 1,084
Александра Герасименя: Ради преступных режимов будут погибать белорусские солдаты, дети нашей земли
Александра Герасименя

Глава Фонда спортивной солидарности выступила против ввода войск ОДКБ на территорию Казахстана.

Руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала вход войск ОДКБ на территорию Казахстана:

«Абсолютно очевидно, что ОДКБ — это клуб спасения диктаторов на постсоветском пространстве, а не организация по обеспечению безопасности. Ради преступных режимов будут погибать беларусские военные, дети нашей земли. В чем их миссия? Ради чего они идут на смерть? Чтобы кучка олигархов во власти смогла спасти свои задницы?

Мне жаль белорусских матерей. Ни одно вооруженное вмешательство в другие страны не обходится без жертв. Хочется напомнить, что за годы чужой нам войны в Афганистане погибло более 700 белорусских парней. Кто-то сегодня вспоминает их имена? Только близкие и родные!

Участие белорусских военных в конфликтах и операциях на чужих территориях полностью недопустима. После ухода Лукашенко новым белорусским элитам придется полностью пересмотреть свое участие в ОДКБ, которая, по сути, является инструментом оккупации стран, чьи народы борются за свободу. Сегодня задача всех демократических сил и беларусской армии — это недопущение вхождения войск других стран на территорию Беларуси. Уверена, что точно такой же сценарий могут разыграть и с нашей страной, прикрывшись уставом ОДКБ. На деле же это будет означать оккупацию Беларуси.

Цель белорусского общества — остановить диктатуру, поработившую не только Беларусь, но и соседние страны.

Жыве Беларусь!», – сказала Герасименя.

Напомним, что вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Свое решение Токаев объяснил тем, что в стране действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом»

Ночью 6 января Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип