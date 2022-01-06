Суд в Киеве арестовал все имущество Петра Порошенко 6.01.2022, 17:17

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Петр Порошенко

Экс-президента Украины подозревают в госизмене.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такое определение суда было оглашено во время судебного заседания в четверг, 6 января.

Таким образом суд поддержал ходатайство прокурора.

Судья, оглашающая определение во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые накладывается арест. Среди них:

принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве,

усадьба в Козине,

земельные участки,

акции Порошенко в ряде частных компаний.

Определение подлежит немедленному исполнению следственным прокурором и может быть оспорено в суде апелляционной инстанции.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12:00 14 января 2022 года.

Сейчас Порошенко находится в дипломатическом турне. Он заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористической организации

20 декабря экс-президенту Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей России организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив страну в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и фейковым, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.

17 декабря в Госбюро расследований заявили, что следователи хотели вручить Порошенко повестку, но он их проигнорировал, сел в машину и уехал.

Повестка касалась уголовного дела о схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий, в котором фигурируют народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

В Евросолидарности заявили, что Зеленский «использует ручное ГБР» для преследования Порошенко и давит на руководителей правоохранительных органов. Также в политсиле сообщили, что пятый президент 17 декабря улетел в дипломатическое турне в Польшу и Турцию.

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