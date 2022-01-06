Экс-премьер Казахстана: Народ терпел-терпел и должен был быть всего лишь повод 2 6.01.2022, 16:16

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Акежан Кажегельдин

Недовольство населения Казахстана накапливалось долго.

В Казахстане из-за массовых протестов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, не работают банки и интернет. Протестующие взяли штурмом несколько правительственных зданий. По заявлениям полиции, в ходе столкновений погибли десятки людей. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и попросил помощи у ОДКБ. «Миротворческие» силы ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром 6 января в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.

Премьер-министр Казахстана в 1994-1997 годы Акежан Кажегельдин считает, что протесты в стране – "абсолютно предсказуемы", а недовольство населения "накапливалось долго".

Это интервью с оппозиционером «Настоящее Время» записало 5 января.

– Причина очень простая: рост коррупции, недоверие к власти, растущая бедность и на глазах у беднеющего народа – роскошь небольшой группы их сограждан, которая бросается в глаза, – вот потихонечку накапливается, – говорит Кажегельдин. – Народ терпел-терпел, и должен был быть всего лишь повод.

– Почему именно рост цен на газ стал катализатором протеста, а не инфляция, например?

– Вообще-то рост [цен] на все, в том числе на еду. Это был абсолютный перебор со стороны правительства, непродуманный глупый шаг. В стране, где добывается нефть, особенно в том крае, где добывается нефть и газ, и вдруг такой скачок цен – это всего лишь повод, все накапливалось из-за системы, все накапливалось из-за обид.

В столице можно было избивать и арестовывать небольшую группу многодетных матерей, можно было наказывать, арестовывать и убивать представителей профсоюзов, но когда на площади выходит огромная масса рабочего класса, молодых мужчин, то с этим нужно уже договариваться.

Каждая нефтяная компания создает прибыль. И граждане Казахстана эту прибыль не видят. Мало того, им платят убийственно, унизительно мало. Я вообще поражаюсь терпению этого народа

И мне буквально сегодня мой старый друг напомнил старую мудрость: по дороге в новый мир на дороге лежали старые грабли. И вот на эти грабли наехало правительство Казахстана во главе теперь уже с Токаевым. Он опять сделал какое-то очень страшное заявление, что он намерен применить силу, намерен принять жесткие меры. На самом деле я бы ему посоветовал вступить в диалог со своей нацией, попробовать договориться со своим народом. Жесткие меры можно применять по отношению к врагу, я не думаю, что у президента, который называет себя избранным президентом, врагами могут быть собственные граждане.

– С кем нынешняя власть должна договариваться, если у протестующих нет ярко выраженного лидера?

– Если говорить правду, то лидер в каждой этой группе людей есть. Вы посмотрите на них: там много лидеров, просто так люди не собираются. Лидеры росли. В тот момент, когда власть боролась с небольшой группой оппозиции, в том числе со мной, там росли другие молодые лидеры. И сегодня они возглавляют эту массу людей, с ними надо договариваться, надо приглашать их.

Он [Токаев] теперь уже не сможет, упустил инициативу, он уже не может объехать все эти регионы лично и, встречаясь с людьми, договариваться. Он теперь может только пригласить их представителей в столицу, в Астану, и сесть с ними за стол на равных. Это граждане, они создают валовый внутренний продукт, они создают национальное богатство, они платят налоги, они, когда нужно, защищают эту страну.

Вот почему очень многие милиционеры перешли на сторону народа. Они не могут выступать против тех, с кем ходили в одни и те же школы или водят своих детей в одни и те же садики. Это граждане. Это не тот случай, когда можно в Москву привезти Росгвардию из Урюпинска, это казахи, живущие в городах за сотни километров друг от друга. Там каждый друг друга практически знает и здоровается каждое утро.

– Власти опустили цену на газ, но протестующие стали выдвигать политические требования. Насколько далеко они готовы пойти в своих требованиях?

– Абсолютно правильное закономерное требование, я обратился ко всем протестующим своим коротким обращением. Нужно требовать пересмотра условий последних 20 лет приватизации, нужно посмотреть, в чьих руках находятся государственные активы, в чьи руки попадают не только налоги, но и прибыли. Вы же понимаете, каждая нефтяная компания создает прибыль ежегодно. И граждане Казахстана эту прибыль не видят. Мало того, им платят убийственно, унизительно мало. Я вообще поражаюсь терпению этого народа.

– Возможно ли изменение системы с президентской на парламентскую?

– У Токаева сейчас исторический шанс, он может вступить в диалог и начать политические реформы. Главные политические реформы – это смена Конституции, это смена системы власти. Даже если останется институт президентства, должно быть четкое распределение власти, разделение полномочий между представительной и исполнительной властью, нужны совершенно независимые суды. Нужно избирать лидеров, руководителей областей и городов.

Вы посмотрите, сегодня (5 января) во всех западных казахстанских областных центрах нет акимов, они все разбежались. И только настоящие лидеры удерживают людей от вандализма, не позволяют им поджигать автомобили и так далее, в отличие от Алматы. Там произошло все намного иначе, но, опять же, провоцировала на все это власть. Власть провоцирует такие радикальные шаги, к сожалению. У Токаева сейчас уникальная возможность стабилизировать ситуацию, но для этого ему нужно спуститься с четвертого этажа, выйти, сесть в автомобиль, сесть в самолет или, наоборот, выйти к телевидению и пригласить лидеров протестных движений к диалогу.

– Власти Казахстана сообщают о погибших силовиках. Как далеко они могут зайти в подавлении протестного движения?

– Давайте разделим всю ситуацию по частям. Конституция говорит, что источником власти является народ. Народ потерял всякую возможность на честных справедливых выборах время от времени менять эту власть, отчаялся и вышел на улицу. И он встречается с жестким сопротивлением, это же в них бросают светошумовые гранаты, это же не у народа в руках дубинки, а у полиции.

Кто спровоцировал это? Любые беспорядки в любой стране, которые даже, не дай бог, перетекают в гражданскую войну, – это всегда ответственность власти, это никогда не ответственность граждан. Граждане всего лишь защищают свои права. Поэтому первый шаг должен сделать Токаев. Он – избранный президент, он должен встретиться со своими избирателями.

– Чем может завершиться это противостояние?

– Я бы очень хотел, как много лет уже предлагаю, чтобы власть вступила в диалог с народом и закончилась бы эта вспышка гнева, начались бы политические реформы. Я бы не хотел, чтобы продолжалось кровопролитие, я бы не хотел, чтобы продолжалось насилие. Мне не нравятся эти картинки с дымом и огнем – не потому что я уж такой большой пацифист, нет, я знаю, что это ведет к обидам и нестабильности, это ведет к нездоровому обществу. Но первый шаг навстречу к народу должна сделать власть, потому что она виновата в сложившейся ситуации.

– Господин Кажегельдин, вы готовы вернуться в Казахстан, чтобы попытаться наладить диалог с властью?

– Совершенно, абсолютно, я готов к этому. Более того, я уже послал этот месседж в обе стороны этой ситуации.

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