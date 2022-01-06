«Даже таксисты отказывались сюда ехать!» 6.01.2022, 16:57

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Как жительница деревни под Барановичами добилась ремонта дороги.

Светлана Зеленова три недели назад переехала в деревню Глинище, что в двух километрах от Барановичей. Качество дороги на улице, где расположен ее дом, по словам девушки, оставляло желать лучшего: постоянная грязь и лужи, даже на машине тяжело передвигаться. Светлана решила, что проблему нужно решать.

– Мы переехали в деревню перед Новым годом. Условия улицы Дачная, на которой мы живем, были ужасными – ни проехать, ни пройти. Да чего там, даже таксисты отказывались сюда ехать! – рассказывает Intex-press Светлана Зеленова. – Друзья, когда приехали к нам на праздники, первым делом обращали внимание на месиво из грязи. Ноги буквально утопали по щиколотку. Мои гости, когда вернулись к себе домой, долго отмывали обувь. Конечно, у меня остался неприятный осадок.

На остальных улицах деревни, отмечает девушка, проблем таких нет. Что же касается улицы Дачной, то местные жители, по словам Светланы, не раз обращались в «сельсовет» с просьбой привести дорогу в порядок, на что получали ответ: ремонт сделать планируется. Правда, сроки работ не озвучивались.

– А буквально на днях, 4 января, проехав на машине всего около 10 метров от своего двора, мы с мужем застряли в грязи. Кое-как, с трудом, но выехали, – вспоминает Светлана. – И я решила, что так продолжаться больше не может. Позвонила начальнику ДРСУ №136, и он в тот же день приехал и сам оценил качество дорожного покрытия на нашей улице.

Мало того, после звонка в ДРСУ девушка отправилась к соседям, собрала подписи под заявлением о необходимости ремонта дороги и отвезла документ в «сельсовет», чтобы ускорить процесс.

Светлана говорит, что даже не рассчитывала на то, что на ее улице так скоро появится техника – 5 января дорогу начали приводить в порядок: сняли слой земли, разровняли дорогу, на грузовиках вывезли грязь.

– Работы велись 5 января и продолжаются сегодня, 6 января. На данный момент подсыпают песчано-гравийную смесь, – с радостью делится хорошей новостью Светлана. – Жители улицы всячески меня хвалят. Они очень счастливы тому, что наконец-то у нас будет человеческая дорога. Я понимаю, что сейчас не самое лучшее время, чтобы производить ремонтные работы, но ведь нам, жителям частного сектора, приходится в этих условиях жить.

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