Скрывавшегося 10 лет босса сицилийской мафии арестовали благодаря снимку в Google Maps 1 6.01.2022, 18:03

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В 2002 году он сбежал из римской тюрьмы.

Босс итальянской мафии, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как был замечен на фотографиях сервиса Google Maps. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

61-летний Джоаккино Гаммино был найден в испанском городе Галапагаре, где он жил под именем Мануэль.

По словам следователей, снимок Google Street View, показывающий человека, похожего на Гаммино, стоящего перед продуктовым магазином, был ключом к выслеживанию беглеца.

Гаммино сбежал из римской тюрьмы в 2002 году и был приговорен к пожизненному заключению в следующем году за убийство. Он был членом сицилийской мафиозной группировки, известной как Stidda, и был одним из самых разыскиваемых гангстеров Италии.

Сицилийская полиция считала, что Гаммино находится в Испании, но именно фотография, на которой он разговаривает с человеком возле ресторанчика, повлекла за собой немедленное расследование.

Его личность была подтверждена, когда полиция нашла в Facebook страницу закрытого ресторана Cocina de Manu, который находился поблизости. Там были опубликованы фотографии Гаммино в одежде шеф-повара, и его опознали по шраму на подбородке. В меню ресторана были блюда сицилийской кухни.

Он был арестован 17 декабря, но об этом стало известно только на этой неделе.

Как сообщается, после ареста он сказал полиции: "Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил в течение 10 лет".

Гаммино находится под стражей в Испании, и итальянская полиция надеется вернуть его в Италию к концу февраля.

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