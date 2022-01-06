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В Украине арестованы счета каналов, связанных с Порошенко

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  • 6.01.2022, 20:02
  • 4,886
В Украине арестованы счета каналов, связанных с Порошенко
Петр Порошенко

Партия бывшего украинского президента заявлят о политическом преследовании.

Помимо имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета «Прямого» и «5 канала», заявили в партии «Европейская солидарность», лидером которой он является, сообщает «Новое время».

Как сказано в заявлении политической силы, «это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве».

«Евросолидарность» подчеркивает, что с ноября 2021 года эти каналы не принадлежат Порошенко.

«Прямой и 5 канал — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, так сильно желающий только теплой информационной ванны», — говорится в заявлении.

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