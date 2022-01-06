Ходасевич про Гончаренко: Быть выше самодурства босса — уровень европейского тренера 6.01.2022, 20:13

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Николай Ходасевич

Белорусский тренер всегда был иностранцем в России.

Журналист Николай Ходасевич прокомментировал вчерашнюю новость об увольнении белорусского тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».

«Отставка Виктора Гончаренко из «Краснодара» обильно прокомментирована всеми за исключением непосредственных участников конфликта. В конфликте между тренером и руководителем клуба – сомнений нет. И вот что мне тут кажется важным.

Респект Виктору Гончаренко! Речь не про игру, схемы и результаты.

Это пример последовательности. «Кубань», «Урал», ЦСКА в критический момент, теперь «Краснодар». Во всех случаях – проявление характера. А характер у Гончаренко – з**ись!

Вспомните детскую историю про Хойники и тучу километров пешком. Без него, без характера, не было бы такой карьеры. Даже успехов БАТЭ в еврокубках не было бы. Без таких решений в России не было бы статуса Гончаренко. И не было бы ни ЦСКА, ни «Краснодара».

Быть выше самодурства босса (а Галицкий при всем обаянии – все-таки самодур) или футбольного российского распила – уровень европейского тренера. Гончаренко всегда там был иностранцем. И планку ради денег, работы, обоймы опускать не собирался», – написал Ходасевич.

Напомним, Виктор Гончаренко выступил против насилия против протестующих в 2020 году:

— Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах.

– Рэзка супраць таго, каб білі наш мірны, цудоўны беларускі народ. Міліцыя, АМАП і войска павінны абараняць народ, а не збіваць яго. Падтрымліваю патрабаванні сумленнага падліку галасоў на выбарах.

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