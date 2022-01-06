Почему молчит Назарбаев? 12 6.01.2022, 20:21

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Нурсултан Назарбаев

Фото: ТАСС

Если он жив, то Токаев нарушил Конституцию.

Белорусский журналист и один из депутатов Верховного Совета Сергей Наумчик прокомментировал события в Казахстане:

Самое непонятное в Казахстане — почему молчит обычно очень разговорчивый Назарбаев. В версию, что он — труп (не в политическом, а в прямом смысле) не очень верится, но она объяснила бы некоторые непонятные моменты. Например, переброска Токаевым на себя полномочий председателя Совета Безопасности, которым по Конституции Назарбаев является пожизненно. Ведь если Елбасы жив — Токаев нарушил Конституцию. А если нет — действовал в полном соответствии с ней.

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