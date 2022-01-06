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Из-за коронавируса в Венгрии отменен матч сборной Беларуси по гандболу

  • 6.01.2022, 19:14
Из-за коронавируса в Венгрии отменен матч сборной Беларуси по гандболу

COVID-19 нашли у белорусского спортсмена.

Из-за коронавируса в Венгрии отменен матч мужской сборной Беларуси по гандболу. Причина — положительный тест на COVID-19 у одного из белорусских гандболистов. Белорусская федерация гандбола сообщает, что ему уже сделали повторный тест, результат которого еще неизвестен.

Белорусская сборная должна была поучаствовать в товарищеском турнире. В Венгрию приехали 18 гандболистов. На 6 января был запланирован поединок с венграми (отменен), на 7-е — с Бахрейном (под вопросом).

Тем временем в некоторых СМИ начали писать, что если подтвердится заражение коронавирусом белорусского гандболиста, под вопросом может оказаться участие сборной в чемпионате Европы. Он стартует уже 13 января.

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