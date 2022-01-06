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Свободные спортсмены собрали деньги для иска против УЕФА и АБФФ

  • 6.01.2022, 20:55
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Свободные спортсмены собрали деньги для иска против УЕФА и АБФФ

Помогли небезразличные белорусы и бизнес.

Белорусский фонд спортивной солидарности собрал 22,5 тысячи евро для оплаты пошлины в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), сообщает БФСС.

Напомним, такую сумму суд выставил фонду за рассмотрение дел девяти заявителей против УЕФА и АБФФ. Часть суммы была собрана за счет частных пожертвований белорусов, еще часть оплатили белорусские предприниматели за границей, партнерские организации и футбольные сообщества.

Известно, что рассмотрение дел может занять до трех месяцев.

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