В Гродно за участие в протестах судят дочь известного сталиниста и сторонника Лукашенко 3 6.01.2022, 21:18

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Владимир Егорычев

Фото: Белсат

Также по политическому делу проходит его зять.

Елену Егорычеву и Игоря Познякова обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»), сообщает «Белсат».

Елена – дочь печально известного в Гродно историка, преподавателя ГрГУ Владимира Егорычева, у которого есть красноречивое прозвище «сталинист». Он работает преподавателем в университете с 1974 года, известен как ярый сторонник советского прошлого во всех без исключения проявлениях, а также как сторонник Александра Лукашенко.

Для Егорычева история Беларуси и России – единая, «отечественная». Последовательно в своих работах и выступлениях он негативно отзывался о «демократах» и «националистах».

В 2014 году Егорычев вместе с коллегой по университету Вадимом Хилютой проводил экспертизу «на экстремизм» книги правозащитника Алеся Беляцкого «Асвечаныя Беларушчынай». Тогда в заключении они отметили, что книга Беляцкого может нанести ущерб Республике Беларусь либо странам-членам Таможенного союза.

Для того, чтобы дать уже пенсионеру Егорычеву место в университете, из ГрГУ уволили известного гродненского историка, кандидата исторических наук Инну Соркину. Он занял ее место на факультете истории, туризма и коммуникации.

Каждый год Егорычев вместе с другими немногочисленными коммунистами приходит возложить цветы к памятнику Ленину на день его рождения. На одном из таких мероприятий он заявил, что не исключает, что коронавирус был «создан искусственно американцами, а распространился из-за утечки из лаборатории».

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