Образ больного и немощного Назарбаева будет преследовать Лукашенко 19 Александр Фридман

6.01.2022, 21:40

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Собственный народ проклял тирана.

Долгое время считалось, что решение о вводе советских войск в Чехословакию в августе 1968 году единолично принималось в Кремле, а остальные социалистические страны довольствовались ролью статистов. Открытие архивов в посткоммунистических странах заставило иначе посмотреть на события 1968 года: особенно активно за разгром «Пражской весны» выступили руководители ГДР и Болгарии, которые панически боялись повторения чехословацких событий у себя. Именно они оказывали с самого начала 1968 года оказывали давление на СССР и требовали решительных мер.

Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что на отправке подразделений ОДКБ в Казахстан в 2022 году больше всех настаивал именно Александр Лукашенко. Его поведение вчера и сегодня показывает, что беларусское руководство очень взбудоражили и испугали события в Казахстане.

Даже если Касым-Джомарт Токаев каким-то образом сохранит власть, Казахстан своим примером показывает: конец любой диктатуры неизбежен, и он плохой. И образ Назарбаева – больного и немощного тирана, которого проклял свой народ и которому, наверное, придется доживать свой век на чужбине – будет преследовать Лукашенко. И если даже у хитрого советского номенклатурщика Назарбаева, который всех пережил и обдурил, так печально заканчивается карьера, то что уж говорить про Лукашенко?

Александр Фридман, telegram

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