Белый дом: У США есть вопросы к законности ввода войск ОДКБ в Казахстан 15 6.01.2022, 22:41

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Международное сообщество будет следить за ситуацией в стране.

Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

Международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. "Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

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