Виктор Бабарико пишет письма на белорусском языке 1 6.01.2022, 22:53

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Фото: официальный телеграм-канал Виктора Бабарико

Экс-претендент на пост президента призвал белорусов не терять веру.

Политзаключенный Виктор Бабарико прислал из колонии в Новополоцке слушательнице "Еврорадио" белорусскоязычное письмо.

"Потерять надежду и веру можно только тогда, когда ты потеряешь самого себя, — пишет он. — Однако надеюсь, что вы все продолжаете двигаться вперед и не впадаете в отчаяние".

Летом прошлого года экс-банкир и оппозиционный политик был осужден на 14 лет колонии в условиях усиленного режима. Он признан правозащитным сообществом политзаключенным.

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