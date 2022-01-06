Виктор Бабарико пишет письма на белорусском языке

Виктор Бабарико пишет письма на белорусском языке1
- 6.01.2022, 22:53
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Экс-претендент на пост президента призвал белорусов не терять веру.
Политзаключенный Виктор Бабарико прислал из колонии в Новополоцке слушательнице "Еврорадио" белорусскоязычное письмо.
"Потерять надежду и веру можно только тогда, когда ты потеряешь самого себя, — пишет он. — Однако надеюсь, что вы все продолжаете двигаться вперед и не впадаете в отчаяние".
Летом прошлого года экс-банкир и оппозиционный политик был осужден на 14 лет колонии в условиях усиленного режима. Он признан правозащитным сообществом политзаключенным.