Белорусские десантники на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан

Белорусские десантники на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан37
- 7.01.2022, 8:03
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В страну переброшена рота ВДВ из Витебска.
Белорусские десантники из сил ОДКБ прибыли в Казахстан.
«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе — рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — сообщает сообщает РИА «Новости».
Информацию подтвердил телеканал «Мир».
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.
6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.