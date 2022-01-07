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Белорусские десантники на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан

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  • 7.01.2022, 8:03
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Белорусские десантники на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан

В страну переброшена рота ВДВ из Витебска.

Белорусские десантники из сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе — рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — сообщает сообщает РИА «Новости».

Информацию подтвердил телеканал «Мир».

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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