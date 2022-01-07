Жыве Казахстан! 9 Ирина Халип

7.01.2022, 10:15

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Революция как тренировка мышц совести.

Я не знаю, чем закончится революция в Казахстане. Не знаю, удержится ли власть, пойдет ли на переговоры или сбежит в женском платье. Не это самое важное в казахских протестах (как и в армянских, кыргызских, белорусских, украинских). Самое важное, как ни странно это может прозвучать, - сам факт начала революции. С того самого момента, когда люди выходят на площади и отказываются расходиться, манипулировать ими ни одна власть больше не сможет.

Конечно, итоги революции далеко не всегда совпадают с тем, чего ждут протестующие. Не буду лишний раз повторяться по поводу того, кто начинает революцию и кто пользуется ее плодами. Это все знают. Но мало кто задумывается о том, что выступления против диктатуры, лжи, фальсификаций, узурпации власти важны не столько итогом, сколько мотивом, риском, солидарностью, массовой отвагой людей.

Первый украинский Майдан произошел из-за вмешательства России в выборы и массовых фальсификаций голосов в пользу Виктора Януковича. Майдан победил. А через шесть лет Януковича избрали президентом уже на свободных выборах. И чтобы от него в очередной раз избавиться, понадобились второй Майдан, горящие покрышки и Небесная сотня. Но спросите участников хоть первого, хоть второго Майдана – никто из них, даже зная наперед, чем закончится революция, не изменил бы собственную позицию и не отказался бы стоять на Майдане до победы. Потому что теперь у украинцев есть главное – право выбора. Как они им распоряжаются – это уже другой вопрос и вообще не наше дело.

Тюльпановая революция в Кыргызстане в 2005 году привела к власти Курманбека Бакиева. Спустя два года он упразднил пост премьер-министра и расставил на ключевые посты своих родственников. Теперь он скрывается в нашей стране, под защитой и охраной местного диктатора, а кыргызские власти время от времени присылают в Беларусь запросы на экстрадицию. Но спросите любого участника тюльпановой революции, имела ли она смысл при таких конечных результатах, и он твердо ответит «да». Теперь любой кыргызский правитель знает, что его народ способен смести власть за сутки, и вынужден с этим народом считаться.

Армянская революция, начавшаяся с лозунга «сделай шаг, отвергни Сержа» в ответ на выдвижение Сержа Саргсяна в премьер-министры правящей партией, закончилась победой протестующих. Премьер-министром стал один из лидеров оппозиции Никол Пашинян – тот самый Пашинян, который три дня назад уже в качестве главы ОДКБ в ответ на обращение президента Казахстана Токаева принял решение направить туда военный контингент для подавления беспорядков. (К слову, даже Янукович в разгар второго Майдана обращался за помощью исключительно к ООН и просил ввести миротворческие силы. Силы ОДКБ, вторгающиеся в чужую страну, – это уже совершенно новый виток истории, который нам всем еще предстоит остановить).

Можно вспомнить и Грузию, где Михаила Саакашвили посадили в тюрьму те, кто наверняка шел с ним в одной колонне во время Революции роз. Или даже августовский путч 1991 года, когда россияне не позволили партийно-замшелому ГКЧП остановить перестройку и поддержали Ельцина, который через восемь лет в качестве прощального сувенира подарил им Путина-преемника. Но спросите участников тех событий – в любой стране, где люди выходили на улицы, чтобы сменить власть, - и они скажут: это были лучшие дни нашей жизни, это были самые прекрасные ночи на морозе с горящими покрышками, это были самые сильные эмоции, это было самое настоящее счастье и самый настоящий страх, там вообще все было настоящее. А еще они расскажут, как не могли оставаться дома, потому что если на площади мерзнет сейчас друг, брат, сосед, то как-то совсем не греет ни плед, ни батарея, ни чай – только сцепка и чувство локтя. Только вера в соседа, друга, брата – в собственный народ. Только чувство ответственности за то, что с этим народом происходит. Только преодоление. Только понимание, что стыдно не быть с ними вместе. Только осознание, что страна – это не чиновники в кабинетах и не флаги над государственными зданиями, а ты сам и такие же, как ты.

Если много лет лежать на диване и не двигаться, жиром заплывает тело. Если много лет оставаться равнодушным к тому, что происходит со страной, жиром заплывает совесть. Осознанный выход на площадь, осознанный риск и, главное, осознанное желание изменить ситуацию в стране – это лучшая тренировка для совести. Задействованы все группы мышц. А еще – сердце, которое начинает биться сильнее, и дыхание, которое перехватывает от радости, страха и восторга. Это потом будет много тяжелой, каждодневной и даже нудной работы. А сейчас для тех, кто стоит на площадях Алматы, Жанаозена, Актау, главное – спасение тонущей в байстве и коррупции страны. За это они и стоят.

Так что - алга Казахстан!

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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