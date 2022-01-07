Из Беларуси выехал свидетель задержания Дмитрия Усхопова 2 7.01.2022, 8:19

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Дмитрий Усхопов

Он был последним, кто из друзей видел Дмитрия живым.

Из Беларуси выехал свидетель задержания Дмитрия Усхопова. 28-летний Александр Жогаль был последним, кто из друзей видел Дмитрия живым, сообщает «Флагшток».

Жителя Речицы Дмитрия Усхопова в ночь с 31 декабря на 1 января задержал милицейский патруль.

Как сообщают правозащитники-весновцы, через какое-то время милиционеры привезли его в приемный покой больницы в состоянии клинической смерти. Когда его увидели родственники, одежда на нем была разорвана, он был весь вплоть до нижнего белья облит водой. На левом виске круглая рана. Запястья на руках, где надевают наручники, были синие.

Родственники Дмитрия утверждают, что парня избивали в милиции и обливали водой. У погибшего осталась 5-летняя дочь.

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