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Православные в Беларуси празднуют Рождество Христово

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  • 7.01.2022, 8:27
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Православные в Беларуси празднуют Рождество Христово

Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января — кроме Русской отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.

Расписание праздничных богослужений в храмах Минска можно найти по ссылке.

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