Как изменились ставки единого налога в Беларуси 3 7.01.2022, 8:39

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Для репетиторов, дизайнеров и многих других они выросли в два раза.

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые вызвали бурные обсуждения, приняты. Среди ряда поправок отдельного внимания заслуживают новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и самозанятых, пишет belmarket.by.

По сравнению с прошлым годом в 2022 году ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей значительно выросли. Так, в четыре раза вырос единый налог для парикмахерских и салонов красоты: теперь в столице он составит 540 руб. (вместо 135 руб.).

Минским ИП, занятым в сфере оказания строительных услуг, теперь надо будет уплатить 478 руб., ранее ставка единого налога составляла 155 руб.

Розничная торговля товарами также стала дороже. Ставки единого налога по Минску следующие:

хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция – 352 руб. (ранее – 88 руб.);

овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград – 354 руб. (ранее – 108 руб.);

одежда из натуральной кожи (пальто, куртки, плащи), ковры и ковровые изделия – 1260 руб. (ранее – 315 руб.).

Ставка единого налога на посуточную аренду квартир в Минске увеличилась до 413 руб., ранее ставка составляла 156 руб.

Физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, также придется платить больше. К примеру, в Минске тем, кто оказывает услуги по фото- и видеосъемке, придется уплатить единый налог в размере 245 и 263 руб. соответственно (ранее было – 120 и 129 руб.).

В два раза выросла ставка для репетиторов – с 40 руб. в Минске в 2021 году до 82 руб. в 2022 году. Также больше будут платить парикмахеры, косметологи и мастера маникюра – вместо 111 руб. будет 226 руб.

В два раза выросли ставки единого налога у дизайнеров интерьера, разработчиков веб-сайтов, модельеров, производителей одежды и многих других.

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