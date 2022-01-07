Бои в центре Алматы: на площади Республики снова слышны автоматные очереди 7.01.2022, 8:47

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Повстанцы дают отпор силовикам.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

На площади Республики в Алматы вновь слышны автоматные очереди, сообщает (orda_kz https://t.me/orda_kz/13507).

Протестующие удерживали главные площади казахских городов всю ночь. Массовые митинги проходят сейчас в Алматы, Актау и Жанаозене. Люди провели всю ночь на площадях и не собираются расходиться.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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