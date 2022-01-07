«Сделал заказ через Instagram — потерял 800 рублей» 2 7.01.2022, 9:27

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Как белорусов обманывают в соцсетях.

На Новый год Дмитрий из Пинска решил себя порадовать мобильным телефоном, а тут как раз перед глазами пронеслась реклама аккаунта @apple.belarus2020, где предлагают айфоны — новые и подержанные. Дмитрий через директ заказал себе Apple iPhone XR на 128 гигабайт, заплатил 800 рублей и позже понял, что оплаченный товар он не получит: магазин заблокировал Дмитрия, а переписку удалил, пишет onliner.by.

Такая история не редкость, но в этой есть особая деталь: магазин в личном сообщении выслал Дмитрию свидетельство ИП Никиты Магера — в качестве гарантии своей легальной работы. Именно Никита Магера написал нам в редакцию с просьбой помочь: магазин в Instagram высылает его реальный сертификат, а после получения денег блокирует людей, их отправивших. Дмитрий, с которым мы связались, стал одной из первых жертв. Он успел сделать скриншоты переписки до того, как @apple.belarus2020, по словам Дмитрия, эту переписку удалил.

Здесь есть важный момент, на котором мы еще остановимся: для оплаты магазин просил перевести деньги на карту, а не на счет, потому что «на счет долго деньги заходят».

«Люди думают, что я какой-то вор»

Никита Магера видит свидетельство ИП и подтверждает: это его документ. Откуда он там взялся?

— У меня свой похожий магазин, и многие клиенты точно так же обращаются к нам в директ с вопросами о продукции. И было человека три-четыре, которые спрашивали: «Работаете ли вы официально? А можно ваше свидетельство о регистрации?» И я высылал. Это объясняет, как мое свидетельство к кому-то попало. Некоторым хватает ума поискать меня в соцсетях и получить от меня обратную связь. Но многие думают, что я какой-то вор, обманываю людей и так далее.

Никита рассказывает, что все началось буквально в этом декабре: в первых числах месяца ему в соцсетях написал пострадавший. И потом началось — новые люди стали писать каждый день. Некоторые по его сертификату ИП находят номер мобильного телефона и звонят.

— Люди сразу начинают: «Верните деньги, я вас засужу!» А я-то знаю, откуда ноги растут. Отвечаю, что надо срочно идти в милицию, говорю, что свидетельство мое, но к этому магазину не имею никакого отношения. Многих ребят смущает даже не свидетельство ИП, а то, что когда они высылали деньги на номер карты, то нужно было ввести мою фамилию и инициалы. Но для перевода необязательно, чтобы совпадало введенное имя и то, которое написано на карте.

Сам Никита в милицию еще не обращался: сейчас он находится в России, написать удаленно заявление в милицию нельзя.

Попробовали заказать телефон через этот аккаунт

У @apple.belarus2020 уже более 24 тыс. подписчиков. С тех пор, как мы попытались оформить заказ, прошло пару недель — у аккаунта уже поменяли значок и добавили время работы. Все выглядит честно и законно.

Первая публикация — в ноябре прошлого года, отмеченных фотографий — ноль. Оставлять комментарии под постами нельзя, хотя это не так заметно: значок для комментариев все равно есть, сбоку лишь незаметное предупреждение.

Человек, который ведет с нами переписку от имени магазина, представляется Викторией и пишет, что телефон нам отправят из Браслава. Отвечаем, что из Браслава можем забрать и сами, но Виктория отказывается: сообщает, что физический магазин будет весной, а пока возможна только доставка почтой.

Затем просим номер телефона магазина — нам отказывают: «Пишите здесь», в смысле, в Instagram.

Оплатить посылку после получения нельзя.

В качестве гарантии нам предлагают обратиться к клиентам магазина, которые оставили свои отзывы (на них мы остановимся отдельно чуть позже), и показывают тот самый сертификат — ИП Никита Магера.

По первым цифрам карты можно узнать, какому банку она принадлежит, — для этого достаточно гугла. В нашем случае магазин предлагает перевести деньги на карточку Powszechny Bank Kredytowy — польского банка.

В хайлайтс у аккаунта сразу три кружочка с подписью «Отзывы». И вот же нам повезло: в одном случайно (или нет) засветились фамилия и имя покупателя, адрес доставки и номер телефона. Мы решили связаться с человеком, который оставил тот самый отзыв, — с Александром Баровым. Однако номер телефона, который указан в его отзыве, принадлежит не Александру Барову, а ребенку, и он ничего не заказывал в @apple.belarus2020.

В адресе Александра Барова указан 7-значный индекс, хотя в Беларуси используются 6-значные. Даже если предположить, что человек ошибся цифрой, то индекс все равно не похож на реальный: у дома 29 на улице Притыцкого индекс 220140, а не указанный в отзыве 2200092. Сам адрес принадлежит торговому центру «Тивали», номер офиса не указан. Напомним, данные мы взяли из опубликованного магазином отзыва от благодарного покупателя, который успешно получил свою посылку.

Мы нашли в Instagram профиль, подписанный именем Александра Барова, но у человека закрытый аккаунт и в друзья он не добавился, а без этого отправить ему сообщение нельзя.

Аккаунт @apple.belarus2020 продолжает работать в Instagram. Никита Магера говорит, что, по его подсчетам, как минимум два десятка пострадавших обратились в милицию.

Тем временем на сайте МВД появилась новость о двух белорусах, которые заказали телефоны в Instagram, но лишились своих денег. «Потерпевшие не знакомы между собой, но стали жертвами одного интернет-магазина: дружелюбный и общительный менеджер, более 20 тысяч подписчиков и даже фото свидетельства о государственной регистрации оказались не более чем наживкой.

Получив предоплату от жертв — 655 и 360 рублей соответственно — мошенники даже некоторое время „кормили клиентов обещаниями“, вероятно, чтобы успеть вывести деньги. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие».

Юрист: если у вас нет никаких данных продавца, кроме номера карты иностранного банка, ваши шансы вернуть деньги равны практически нулю

Специалист по защите прав потребителей, юрист Иван Райкевич, обращает внимание, что торговать на территории Беларуси через социальные сети, в том числе через Instagram, незаконно — это регламентирует указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет».

— Все, что разрешено делать продавцу товаров в социальных сетях, — это только рекламировать товары со ссылкой на интернет-магазин, а сам интернет-магазин должен быть расположен в доменной зоне .BY, .БЕЛ, зарегистрирован в торговом реестре, на сайте должна быть информация о юридическом лице, УНП, реквизиты, место регистрации юрлица, — говорит Иван Райкевич.

— Многие скажут, что это прошлый век и что все так делают, но если после получения оплаты в том же Instagram продавец вышлет вам пустую коробку вместо заказанного телефона или не вышлет вообще ничего, то вам некому будет предъявлять претензии, ведь у вас нет никаких данных продавца — ни его телефона, ни адреса, ни УНП — ничего, кроме номера его банковской карты, которая мало чем поможет.

Если у вас есть номер карты белорусского банка, получить данные продавца по такой карте вы сможете в лучшем случае через милицию либо суд. Если банковская карта принадлежит иностранному банку, ваши шансы вернуть деньги за некачественный либо неполученный товар равны практически нулю, — замечает Иван Райкевич.

Как защититься от обмана при покупке в социальных сетях

Не отправляйте деньги на карту продавцу. Переводите их только на расчетные счета ИП, через ЕРИП либо по реквизитам предприятия.

Просите данные интернет-магазина, расположенного в доменной зоне .BY, .БЕЛ.

Просите данные ИП или юрлица, на которое зарегистрирован интернет-магазин, свидетельство о государственной регистрации.

Проверьте, есть ли такой ИП в Беларуси на сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На сайте Министерства юстиции (в реестре задолженностей по исполнительным документам) проверьте, есть ли у продавца долги.

Не оформляйте заказ через Telegram (продавец сможет удалить переписку), анонимные чаты и т. д.

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