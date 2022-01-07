Круговорот долгов в белорусской экономике 7.01.2022, 9:58

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Как власти определяют «любимчиков»?

По состоянию на 1 ноября 2021 года суммарная просроченная задолженность крупных и средних предприятий Беларуси составила 10,056 млрд рублей. Около 7,784 млрд составляет проблемная кредиторка, а 2,273 млрд — «плохие» кредиты и займы.

Не успел начаться новый 2022 год, как Совет министров постановлением №1 решил выплатить проценты по кредитам «Белорусского цементного завода», «Кричевцементношифера», «Красносельскстройматериалов», «Гродненского стеклозавода», выданных Беларусбанком и Банком развития из бюджета.

По кредитам цементным заводам в белорусских рублях из бюджета будут выплачиваться проценты в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования, по валютным кредитам — в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях.

По валютным кредитам Гродненского стеклозавода — 50% ставки по кредиту с уплатой в белорусских рублях.

Должников в Беларуси – сотни, а правительство решило оплатить долги только четырем предприятиям. Как исполнительная власть выбирает «любимчиков»? Каким образом оплата долгов госпредприятий отражается на белорусской экономике? Это решила узнать газета «Белорусы и рынок».

«Господдержка позволяет удержаться на плаву»

Старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуб считает, что чаще всего решение по оплате долгов принимается не постфактум, предприятиям заранее предоставляются госгарантии, и у кредиторов есть понимание того, государство будет гасить долги или не будет.

«Более того, речь чаще всего идет о предприятиях, которые механически не платят и по хорошему счету они должны быть уже банкротами. Без наличия гарантий государства банки не выдавали бы кредиты, а партнеры не отгружали бы продукцию без предоплаты. Априори наличие государственных гарантий и позволяет потенциальным банкротам удержаться на плаву», — говорит аналитик.

— Следовательно, для экономики — это изначально убыточный подход?

— Изначально речь идет о предприятиях, у которых нет жизнеспособной бизнес-модели, они не могут регулировать положительный денежный поток. Обычно долги предприятия ложатся на кошелек его акционеров, но когда речь идет о предприятиях государственных, соответственно, бремя долгов ложится на государственный бюджет, а если быть корректнее – на налогоплательщиков.

«Ручное управление в действии»

Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич отмечает, что подобная практика сохранилась с советских времен.

«Помню, так мы делали еще при советской власти. Собирали определенный круг специалистов (в том числе представители Нацбанка, Минфина, других госструктур), принимали решение или ставили вопрос перед союзным правительством: надо списать долги за счет государства, за счет оборотных средств госпредприятий. Но тогда все предприятия находились в госсобственности. Сначала списывали долги за счет оборотных средств, а потом тот же банк давал предприятию снова кредиты – и долги появлялись снова. Насколько я помню свою работу в Госбанке БССР, каждый год мы списывали долги крупным госпредприятиям, колхозам, совхозам. И списание первоначально шло за счет оборотных средств. Дебиторскую или кредиторскую задолженность переводили в ноль, таким образом финансово оздоровляли предприятие, и одновременно давалась команда госбанкам кредитовать новые издержки предприятий: оплачивать новое сырье, материалы, зарплату», — говорит бывший глава Нацбанка.

Станислав Богданкевич считает, что не существует конкретных критериев, по которым правительство выбирает «любимчиков»:

— Это обычное ручное управление экономикой. Собираются администраторы в правительстве и решают, что надо спасать — какую отрасль или отдельное предприятие. В Беларуси присутствует своеобразный национализм: надо сохранить машиностроение, надо сохранить производство азота, даже если оно убыточно, надо сохранить цементную отрасль, даже если она приносит убытки. Это административное, волевое решение. Этим отраслям и предприятиям из бюджета выделяются ресурсы на погашение долгов или просто их списывают, — отметил Богданкевич.

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