В Бишкек из ОАЭ прилетели два принадлежащих семье Назарбаева самолета 1 7.01.2022, 10:10

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Один из них приземлился на техническую стоянку.

В бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих, как сообщают кыргызстанские СМИ, семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кыргызстанское информагентство 24.kg уточняет, что в аэропорт прибыл самолет Bombardier Global Express. Согласно данным Flightradar24, судно приземлилось в Бишкеке примерно в 23:20 (20:20 по минскому времени). По данным издания, другой аналогичный самолет, названный "назарбаевским", приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:10 (19:10 по минскому времени) на техническую стоянку.

"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", – сказали в представительстве аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие из Объединенных Арабских Эмиратов одного частного самолета марки Bombardier. Однако представитель пресс-службы добавил, что принадлежность воздушного судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.

В 0:10 по местному времени, согласно данным Flightradar24, борт вылетел из аэропорта.

Пятого января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

В стране со второго января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К шестому января массовые протесты захватили практически всю страну. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Появилась информация о погибших и раненых. Утром шестого января в Казахстане снова отключили интернет. В стране прекратили работу все банки.

К вечеру шестого января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок".

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утром шестого января приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.

Позднее стало известно, что в Казахстан "в составе сил ОДКБ вылетела белорусская миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций".

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