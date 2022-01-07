Какое авто могут купить белорусы за $2000? 7.01.2022, 10:46

Машины стоимостью до 2000$ до сих пор востребованы на рынке.

Об этом говорят статистика поиска и вопросы, которые регулярно приходят в редакцию abw.by: "Можно ли купить "живую" машину за 2000 и какую?" Если выбирать из иномарок, то за эти деньги получится приобрести нечто способное к самостоятельному передвижению, но в понимании здорового человека это вряд ли можно будет назвать "живой" машиной.

Чтобы посмотреть на машины за 2000$, журналисты очередной раз отправились к станции метро "Борисовский тракт". Если вы думаете, что там продают какой-то особенный хлам, место которому только в Гатово, то это не совсем так: ровно такой же хлам продают и собственники, только на поездки по всему городу на осмотры предложений от них придется потратить весь день. Плюс продавцы из комиссионок зачастую проводят хотя бы минимальную предпродажную подготовку, после которой на машины можно смотреть без слез и отвращения.

Лонжероны в битумной мастике

Начнем с Peugeot 306, выпущенного в 1997 году, за 1750$. Заявленный пробег автомобиля, под капотом которого бензиновый двигатель объемом 1,6 л, 190 тыс. км. Уже смешно.

Тем не менее и снаружи, и внутри машина выглядит неплохо для своих лет, хотя общая усталость чувствуется.

Пристально осматривать такие авто на предмет перекрашивания и аварийного прошлого бессмысленно. В этом возрасте вторично окрашено, зачастую не единожды, подавляющее большинство машин, многие из них успели побывать в ДТП. Peugeot не исключение.

Спереди бросается в глаза поднятая ржавчиной краска на кромке капота, ну а под ним взору открываются лонжероны, обильно покрытые битумной мастикой. Зачем – наверняка догадаетесь сами.

В багажнике обращает на себя внимание левая арка с явными следами сварочных работ – ее даже не красили. Зато все честно.

Даже генератор треснул!

Рядом c "французом" обнаруживается Honda Accord 1996 года с 1,8-литровым бензиновым мотором. Машину с заявленным пробегом 324 тыс. км продают за 2350$, то есть ее, скорее всего, готовы отдать как раз за 2000. Кузов этого автомобиля перекрашен, выглядит неплохо, но в укромных уголках видна ржавчина.

Салон изрядно поношен и запачкан – химчистку в этом случае сделать не удосужились.

Ну а под капотом могли бы поменять генератор, корпус которого попросту треснул. Моторный отсек отмыт, но все равно выглядит удручающе. И очень похоже, что когда-то имел место довольно сильный удар спереди слева.

Двигатель в свежем масле

Еще одна машина за 2350$ – Rover 25 выпуска 2000 года с двигателем 1.6.

С 5 метров выглядит неплохо, но на самом деле покрашен так себе, а на кромке капота уже успела появиться ржавчина. Да и края порогов активно ржавеют под краской.

Но при этом силовые элементы под капотом без коррозии в ее активном проявлении, что уже хорошо. Зато отмытый мотор с правой стороны в потеках свежего масла.

А вот салон сохранился очень достойно, но либо почистили, либо просушили его плохо – на обивке разводы.

В багажнике пол с перфорацией

Идем дальше и находим Audi 80. За авто 1991 г.в. с 1,8-литровым двигателем хотят 1950$. И это за 30-летнюю машину! Может быть, она того стоит, ведь, как утверждают многие наши читатели, "бочки" все еще живее всех живых.

Ну что же, снаружи она действительно "бодрячком" – естественно, ведь весь кузов перекрашен. Причем скол на переднем крыле выдает, что оно когда-то было красным. Сносно выглядит и салон, за исключением водительского сиденья, обивка на котором порвана. А чтобы это не бросалось в глаза, использована накидка.

Открываем капот и видим, что весь правая часть от души покрыта антикором, а это ничего хорошего не сулит.

У машины явные признаки сильного удара в заднюю часть. Но с кривым металлом и следами незаводского герметика можно жить, а вот с дырами в прогнившем полу багажника жить не стоит – мешок картошки по пути с дачи домой можно и потерять.

Похоже, что после ДТП пол багажника просто вырезали и вварили стальной лист, который со временем превратился в труху. Нужно переваривать заново.

Шпатлевка потрескалась

Основоположник класса компактвэнов Renault Scenic 1996 года с бензиновым двигателем 1.6 продается за 2350$. Если верить распечатке под стеклом, за 25 лет машина проехала 330 тыс. км.

Качество покраски оставляет желать лучшего, пороги активно ржавеют под краской и слоями шпатлевки, которую никто и не пытался маскировать. Или это не шпатлевка вовсе? А вот на внутренней поверхности крыла точно она – потрескалась.

В багажнике, скорее всего, имели место сварочные работы – виброизоляцию просто так не клеят. Брызговик в районе левой фары прогнил насквозь.

Фиксатор водительской двери отсутствует напрочь, в результате чего она открывается как калитка в деревенских воротах.

Салон порядком изношен, а пассажирское сиденье и вовсе порвано.

Это был не кузовщик!

Закончим на Toyota Avensis 2000 г.в. за 2290$.

Здесь под капотом бензиновый мотор объемом 1,6 л и вполне "живые" силовые элементы кузова. Машина полностью перекрашена, видно, что красились в том числе проемы.

Салон автомобиля сохранился неплохо, да и внешний вид Toyota более-менее сносный.

Сзади слева обращает на себя внимание огромный зазор между примятой крышкой багажника и крылом.

Стоит открыть багажник – и причина этого становится очевидной: в левую заднюю часть был удар, с заменой крыла заморачиваться не стали. Сделано, прямо скажем, лишь бы как – максимально дешево.

Bердикт

Само собой, это далеко не все машины стоимостью около 2000$, представленные на комиссионной площадке. По вариантам вроде Ford Mondeo, Opel Omega и им подобных с 5 метров видно, что даже приближаться к ним не стоит.

Но и самые аккуратные на вид автомобили оказались далекими от "живых" в понимании большинства: присутствует ржавчина разной степени замаскированности, а то и вовсе сквозные дыры. Но примерно это мы и ожидали увидеть за такие деньги.

В ближайшее время все эти машины попросят кузовных работ, а некоторым они требуются сразу же после покупки. Но сколько проблем и с какой регулярностью они преподнесут по технической части, остается только гадать.

Поэтому, если вы живете в городе и вынашиваете планы приобрести себе автомобиль за 2000$, лучше пользуйтесь такси. С огромной вероятностью оно обойдется вам дешевле.

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