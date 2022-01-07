Казахские силовики сообщили, что убили еще 26 митингующих 7.01.2022, 10:48

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Повстанцы продолжают давать отпор военным и полиции.

В Казахстане в результате протестов было убито 26 митингующих, еще 18 — получили ранения.

Об этом сообщает nv.ua, ссылаясь на данные МВД Казахстана.

Также уточняется, что по состоянию на утро 7 января было задержано более 3 тысяч человек.

Несмотря на массовые задержания, протесты в Казахстане не утихают. Так, в Сети появилось видео, как группа людей в Актау заблокировала военных.

В центре Шымкента утром можно было увидеть сгоревшие автобусы и поваленные деревья.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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