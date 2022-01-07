«В квартире бывает 32 градуса тепла, а бывает и 15» 7.01.2022, 10:51

Как живется в минских «малосемейках», которые вовсе не малосемейки.

Малосемейки легко отличить. Обычно это дома в 9 этажей с сотней квартир, коридорным типом тамбура и маленькими площадями самого жилья — от 21 м². Но по похожим проектам строили и другие советские панельные дома. Там площадь квартир не отличалась от тех, что есть в обычных панельках, но их в народе все равно называют малосемейками. Realt узнал, как в них живется и можно ли их относить к самому малогабаритному жилью.

Как появились малосемейки

После войны в СССР не хватало жилья, поэтому строили много, быстро и дешево. Тогда и появились проекты хрущевок, но самым малогабаритным жильем стали малосемейки. В основном там располагались однокомнатные квартиры от 21м², двушки же встречались крайне редко.

Квартиры в подобных домах зачастую выдавали как служебное жилье сотрудникам предприятий, которые позже смогли приватизировать эту недвижимость и продать.

Этот же материал о панельках, которые многие по ошибке называют малосемейками. В них такие же длинные коридоры и количество квартир на этаже, но площадь самого жилья уже больше, чем в классических малосемейках. При этом квартиры там могут продаваться по цене ниже, чем в хрущевках.

«Когда занимаются чрезвычайно личными делами, нам приходится слушать»

Виктория в октябре сняла однокомнатную квартиру чуть больше 30 квадратных метров в панельном доме по адресу Бельского, 53. Дом построен в 12 этажей и состоит из 4 подъездов, где на каждый приходится больше сотни квартир. Всего их 430.

— В тамбуре 6 квартир, на этаже — 12. На такое большое количество жильцов работает всего один лифт на три человека максимум. Мы, к счастью, живем на втором и с этой проблемой не сталкивались, — рассказывает о квартире Виктория. — Звукоизоляция, как и везде: когда громко разговаривают, делают ремонт, включают музыку или занимаются чрезвычайно личными делами, нам приходится слушать. Правда, после 23:00 шумят редко или несильно. Хотя, батареи у нас все зашиты в стены, в случае чего и соседям не постучишь.

Девушка отмечает, что на лестничных площадках иногда разбросаны сотни листовок с рекламой и стоят коробки с мусором. В последнее время их убрали.

— В нашей квартире сделан хороший ремонт, есть балкон и раздельный санузел. Плохо живется, наверное, самой крайней квартире. Той, что сразу у входа в тамбур: там и лифт за стеной, и общая входная дверь хлопает постоянно.

Аренда квартиры обходится Виктории в 290 долларов в месяц. На оплату коммунальных уходит около 60 рублей.

Станислав с 2017 года живет в панельном доме 1985 года на улице Воронянского.

— Его почему-то называют малосемейкой, но по размерам квартиры это, скорее, простая советская панелька. Площадь моей однушки — 35,5 квадратного метра, плюс в ней есть лоджия. Санузел — раздельный. Плита — газовая.

Молодой человек подозревает, что малосемейками эти дома назвали как раз из-за того, что на этаже здесь по 12 квартир — по 6 на двух общих коридорах.

— И это уже, конечно, хуже, чем две квартиры на тамбур. Во-первых, из квартиры слышно, что происходит в коридоре, несмотря на то, что у меня две двери. Во-вторых, слышен даже лай собаки в другой квартире. В-третьих, свою часть коридора нужно мыть самостоятельно, ведь коммунальные службы моют только лестничные площадки и пролеты.

Минусом жизни в таком доме молодой человек также называет то, что на 108 квартир всего один лифт.

— Что же касается квартиры, то она у меня угловая. И это скорее преимущество, ведь батареи у меня зашиты не только под подоконник, но и во всю торцевую стену — она почти вся греется. В -10 градусов мороза у меня в жилой комнате 28 градусов тепла. А когда отопление только включают, и система еще не отрегулирована, то бывает и +32. Я люблю жару, поэтому для меня это большой плюс, — признается парень. — Но насколько здесь тепло в отопительный сезон, настолько холодно во второй половине сентября, пока не включили отопление. В этом году было всего +15 градусов.

Но, если взвешивать все «за» и «против» такого жилья, Станислав, скорее, за него.

— Ведь это та же советская панелька, только с одним лифтом и большим количеством квартир в тамбуре. Но при этом стоит жилье в таких домах дешевле и расположены они, в числе прочего, близко к центру. Более того, в этих домах 80-х годов уже начали делать капремонты.

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