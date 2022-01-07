В Алматы горит здание телеканала «Мир»1
- 7.01.2022, 10:56
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Видеофакт.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
В Алматы горит здание телеканала «Мир». Судя по видео, его подожгли еще ночью.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.
6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.